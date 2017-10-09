Омурбек Бабанов: Я построю дружеские отношения с соседними странами!

Кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов встретился с жителями села Кочкорка Нарынской области, где презентовал свою предвыборную программу «Путь вперед!».

Он отметил, что, баллотируясь в президенты, верил в честную борьбу программ и не ожидал такого количества черного пиара в свой адрес.

«Но, как оказалось, во время перемен это неизбежно. Государственный телеканал день и ночь очерняет одного кандидата. Разве не это применение административного ресурса? Вы знаете, что акимы и губернаторы агитируют за одного кандидата. Разве не это применение административного ресурса? Они разве поддерживают Бабанова? Меня поддерживает простой народ! Говорить правду всегда трудно, но ее нужно говорить, когда страна находится в бедствующем положении. Но мы изменим это!» — сказал Омурбек Бабанов.

Он подчеркнул, что, несмотря на трудности и провокацию со стороны коррупционеров, которые не хотят изменений, в стране все же будут перемены.

«Нужно строить дружеские отношения с соседними странами. Что наш народ выиграет, если будет ругаться с ними? Президента Кыргызстана никогда не выбирали главы других стран, правителя выбирает народ! А я всего лишь хочу построить дружеские отношения с соседними Китаем, Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Таджикистаном. Разве плохо, если вы будете экспортировать мясо в Китай, где численность народа составляет 1,5 миллиарда человек? Я улучшу условия вашей жизни! Вы будете не просто заниматься скотоводством, вы будете строить заводы, государство предоставит для этого все условия, будут открываться мясокомбинаты. Поэтому боритесь за лучшее будущее, за свои права! За 6 лет страна изменится, и прекрасное будущее начнется сегодня!» — призвал кандидат в президенты.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул.Шопокова 121/1.

Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 09.10.2017 г. Тираж: 1.