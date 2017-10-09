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Выборы

Темир Сариев: Я обеспечу работой каждого!

В Базар-Коргоне состоялась встреча Темира Сариева с избирателями. Местные жители обозначили самую важную для них проблему — безработицу.

«Многие, не найдя работу здесь, уезжают на заработки в Бишкек или в соседние страны и оставляют свои семьи», — посетовали местные жители.

Темир Сариев рассказал, что одним из приоритетных направлений его программы является обеспечение каждой области новыми заводами, которые, во-первых, поднимут отечественное производство, а во-вторых, обеспечат население новыми рабочими местами.

«Через 6 лет мы забудем слово «мигрант», потому что я намерен обеспечить каждого кыргызстанца достойной работой с зарплатой от 15-20 тысяч сомов. Тогда отпадет надобность уезжать куда-то. Все смогут работать и быть рядом со своими семьями», — сказал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 9.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.
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