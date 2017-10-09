Сузак выбирает Темира Сариева

Кандидат в президенты КР Темир Сариев встретился с избирателями в Сузаке.

Тысячи местных жителей выразили благодарность кандидату за поддержку в трудные минуты. «Когда в 2015 году здесь прошел оползень, вы один из первых приехали сюда и лично проконтролировали ход оказания первой помощи пострадавшим. Мы это прекрасно помним. Мы знаем вас как человека честного и справедливого, поэтому не верим слухам, которые о вас распускают. Мы верим в то, что вы станете достойным президентом», — сказали местные жители.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 9.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.