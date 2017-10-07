О.Бабанов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Т. Джумакадырова

Кандидат в президенты КР Омурбек Бабанов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью первого вице-премьер-министра Темира Джумкадырова.

«Глубоко потрясен известием о трагической смерти Темира Джумакадырова. Он был одним из самых перспективных политиков, честным и компетентным. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Темира Курмангазиевича и народу Кыргызстана. Жаткан жери жайлуу болсун!» - сказал Омурбек Бабанов.

Свою встречу с жителями города Кара-Суу Ошской области, запланированную в рамках агитационной кампании, Омурбек Бабанов начал с минуты молчания в память о Темире Джумакадырове.

Напомним, сегодня автомобиль, в котором находился первый вице-премьер Темир Джумакадыров и его помощник, столкнулся с грузовой машиной на трассе Бишкек – Кара-Балта.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г. Бишкек, ул. Шопокова 121/1. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 07.10.2017 г. Тираж: 1.