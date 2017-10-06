19:28
+9
USD 68.58
EUR 80.75
RUB 1.19
Выборы

Сколько кандидаты в президенты Кыргызстана потратили на выборы

Контрольно-ревизионная группа при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов опубликовала информацию о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов на должность президента Кыргызстана по состоянию на 4 октября.

Лидером остается Омурбек Бабанов, который уже вложил в избирательную кампанию 173,7 миллиона сомов. В его фонде остается 1,8 миллиона сомов.

Сооронбай Жээнбеков потратил 85,1 миллиона сомов. У него осталось 8,2 миллиона сомов. Темир Сариев израсходовал практически все деньги из фонда — 37,9 миллиона сомов.

Меньше всех — 1,3 миллиона сомов — потратил на выборы Адахан Мадумаров. Бакыт Торобаев, который сегодня сошел с гонки, потратил из 47,2 миллиона лишь 11,6 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Город промышленников — за Темира Сариева
АСУ «прочитают» бюллетени с вычеркнутыми фамилиями кандидатов
Темир Сариев дал интервью журналистам Forbes
Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о кандидатах в президенты
Во время дебатов на ОТРК Темир Сариев сделает ряд важных заявлений
Кыргызстанец, оказавшийся в день выборов за границей, проголосовать не сможет
ГРС передала в ЦИК окончательные списки избирателей
ЦИК ждет результат экспертизы выступления Омурбека Бабанова в Оше. ГКНБ изучает
За выборами президента Кыргызстана будут следить 496 наблюдателей
Темир Сариев: проект «Свой дом»
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Бизнес
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!
Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно! Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»