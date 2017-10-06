Сколько кандидаты в президенты Кыргызстана потратили на выборы

Контрольно-ревизионная группа при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов опубликовала информацию о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов на должность президента Кыргызстана по состоянию на 4 октября.

Лидером остается Омурбек Бабанов, который уже вложил в избирательную кампанию 173,7 миллиона сомов. В его фонде остается 1,8 миллиона сомов.

Сооронбай Жээнбеков потратил 85,1 миллиона сомов. У него осталось 8,2 миллиона сомов. Темир Сариев израсходовал практически все деньги из фонда — 37,9 миллиона сомов.

Меньше всех — 1,3 миллиона сомов — потратил на выборы Адахан Мадумаров. Бакыт Торобаев, который сегодня сошел с гонки, потратил из 47,2 миллиона лишь 11,6 миллиона сомов.