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Выборы

Почему в списке избирателей за рубежом только 18,5 тысячи человек

Государственная регистрационная служба Кыргызстана объяснила, почему в списке избирателей за рубежом только 18,5 тысячи человек.

ГРС передала МИД полные комплекты оборудования для идентификации избирателей в 37 зарубежных избирательных комиссиях. Во время парламентских выборов 2015 года в числе избирателей за рубежом было 15 тысяч 312 граждан.

Чтобы попасть в список избирателей, наш соотечественник должен встать на консульский учет и сдать биометрические данные. Если же гражданин сдавал биометрические данные в Кыргызстане, тогда он должен встать на консульский учет или подать форму 2, чтобы его включили в список заграничных избирателей. Эту процедуру прошли 18 тысяч 580 человек.
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