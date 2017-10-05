Во время дебатов на ОТРК Темир Сариев сделает ряд важных заявлений

Сегодня в 21.00 на Общественном телеканале состоятся теледебаты с участием одного из фаворитов президентской гонки – Темира Сариева. Его оппонентами станут кандидаты в президенты Эрнис Зарлыков, Улукбек Кочкоров, Арсланбек Малиев и Таалатбек Масадыков.

В рамках эфирного времени Сариев намерен сделать ряд заявлений. Также кандидат в президенты расскажет о своей программе «Вместе к успеху».

«Моя программа ясна и понятна. Для наглядности я озвучу основные, ключевые моменты. Я уверен, что каждый сможет найти в ней себя. Потому как при ее создании мы в первую очередь были нацелены, чтобы улучшить жизнь каждого кыргызстанца», - отметил Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 5.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.