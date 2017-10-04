Темир Сариев: проект «Свой дом»

Необходимо создать условия для реализации потенциала молодых людей. Среди главных проектов — внедрение ипотечной программы «Свой дом», предоставляющей новым семьям беспроцентную ссуду от 500 тысяч сомов.

По программе «Молодая семья» будет выдаваться государственная ссуда в 100 тысяч сомов на 5 лет. Предусмотрены возможности списания этих средств при рождении детей.

Государство будет пропагандировать здоровый образ жизни и создавать условия для занятия спортом, строить новые спортивные комплексы.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 04.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.