16:44
+10
USD 68.52
EUR 80.41
RUB 1.18
Выборы

Темир Сариев: проект «Свой дом»

Необходимо создать условия для реализации потенциала молодых людей. Среди главных проектов — внедрение ипотечной программы «Свой дом», предоставляющей новым семьям беспроцентную ссуду от 500 тысяч сомов.

По программе «Молодая семья» будет выдаваться государственная ссуда в 100 тысяч сомов на 5 лет. Предусмотрены возможности списания этих средств при рождении детей.

Государство будет пропагандировать здоровый образ жизни и создавать условия для занятия спортом, строить новые спортивные комплексы.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 04.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
Ссылка:
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев: Я знаю, что надо делать для развития Кыргызстана
Сравним? Что обещали и обещают нам кандидаты в президенты Кыргызстана
Темир Сариев: Президент — это избранник народа
Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Аппарат президента распространил итоги соцопроса: Жээнбеков опережает Бабанова
Темир Сариев: Мы объявляем приоритетной отраслью в экономике IT-индустрию
Темир Сариев: Антигосударственная политика будет жестко пресекаться
Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Жители Таласа: Нас запугивают, но мы все равно за Сариева!
Генпрокуратура не будет возбуждать уголовное дело по жалобе Адиля Турдукулова
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
О.Бабанов встретился с&nbsp;жителями Оша, несмотря на&nbsp;попытки сорвать мероприятие О.Бабанов встретился с жителями Оша, несмотря на попытки сорвать мероприятие
Бизнес
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов