Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата от партии «Эл умуту»

В Центризбирком поступила жалоба на кандидата в депутаты ЖК от политической партии «Эл умуту» Аслана Магомедова.

В реестре жалоб и предложений указано, что Зумриат Резаханова опубликовала на своей странице в Facebook пост о нарушении избирательного законодательства.

«В публикации указано, что 29 октября 2021 года в селе Виноградном (или село Карла Маркса) Аламединского района Чуйской области претендент якобы раздал продуктовые пакеты и денежные средства жителям и работникам ФАП села под предлогом «благословенной пятницы», — говорится в сообщении.

Автор просит КГОР ЦИК дать ответ, присутствует ли в действиях кандидата факт подкупа голосов избирателей.

«Информация направлена для проверки указанных фактов и дачи правовой оценки в МВД», — отметили в КГОР.