13:17
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Выборы
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата от партии «Эл умуту»

В Центризбирком поступила жалоба на кандидата в депутаты ЖК от политической партии «Эл умуту» Аслана Магомедова.

В реестре жалоб и предложений указано, что Зумриат Резаханова опубликовала на своей странице в Facebook пост о нарушении избирательного законодательства.

«В публикации указано, что 29 октября 2021 года в селе Виноградном (или село Карла Маркса) Аламединского района Чуйской области претендент якобы раздал продуктовые пакеты и денежные средства жителям и работникам ФАП села под предлогом «благословенной пятницы», — говорится в сообщении.

Автор просит КГОР ЦИК дать ответ, присутствует ли в действиях кандидата факт подкупа голосов избирателей.

«Информация направлена для проверки указанных фактов и дачи правовой оценки в МВД», — отметили в КГОР.
Ссылка: https://24.kg/vybory/212302/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на Бактыбека Райымкулова
Выборы-2021. Контрольные списки избирателей вывешены на всех участках
Выборы-2021. 74 процента респондентов намерены прийти на избирательные участки
Выборы-2021. Власти вновь заявляют, что никакого админресурса не будет
Выборы-2021. Канатбек Исаев и Айнуру Алтыбаева отказались от участия в гонке
Выборы-2021. Кандидату необязательно иметь прописку в округе, где он выдвигается
Выборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 321 кандидата-одномандатника
Выборы-2021. Три человека отказались от участия в гонке
Выборы-2021. Эксперты опасаются, что внутренние мигранты не смогут проголосовать
Бизнес
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
Гарант надежности: крупнейшему страховщику в&nbsp;КР&nbsp;&laquo;Ингосстраху&raquo;&nbsp;&mdash; 25&nbsp;лет Гарант надежности: крупнейшему страховщику в КР «Ингосстраху» — 25 лет
Детская кардиология в&nbsp;Acibadem.&nbsp;30&nbsp;лет опыта Детская кардиология в Acibadem. 30 лет опыта
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
1 ноября, понедельник
13:11
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата от партии «Эл умуту» Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата от партии...
12:18
Отказалась от претензий. Подозреваемых в похищении девушки в Киргшелке отпустили
12:01
Садыр Жапаров примет участие в приеме от имени британской королевской семьи
11:33
Плачущего активиста Бакая Кашкарбаева отпустили под домашний арест
11:25
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на Бактыбека Райымкулова