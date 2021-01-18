Выборы и референдум. Итоги голосования аннулированы на восьми участках

Итоги голосования на досрочных выборах президента и референдуме аннулированы на 8 участках. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Уточняется, что ТИК признали итоги голосования на досрочных выборах президента недействительными на четырех участках, на референдуме — на семи (на трех участках — и на выборах, и на плебисците).

Причина отмены — во время проведения голосования, подсчета голосов были нарушения, которые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования.

Всего для проведения досрочных выборов и референдума открывали 2 тысячи 474 участка.

По данным Информационной избирательной системы ЦИК на 11.00 явка на президентских выборах и референдуме составила 39,3 процента (по данным АСУ, на плебисците она была 39,22 процента, выборах —39,34 процента).

По итогам ручного подсчета, на плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,47 процента голосов (по данным АСУ — 80,89 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,2 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн, он набрал 79,23 процента).

В ЦИК добавили, что результаты досрочных выборов определяют на основании протоколов, поступивших непосредственно из территориальных избирательных комиссий путем сложения данных, не позднее 15 календарных дней дней со дня голосования — по 24 января включительно.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.