Артем Новиков признал, что кабмин готов к провокациям после окончания выборов

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков проголосовал на избирательном участке № 1102 в Бишкеке.

Отвечая на вопросы СМИ, Артем Новиков отметил, что надеется, никакой дестабилизации общественно-политической ситуации после досрочных президентских выборов и референдума по определению формы правления в стране не будет. Он считает, что пока никаких грубых нарушений избирательного процесса нет, значит, нет повода для возмущения.

По его словам, правительство готово к возможным провокациям. Артем Новиков призвал кандидатов на высший политический пост вне зависимости от итогов голосования признать результаты выборов.