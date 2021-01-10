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Выборы
Сюжет: Выборы президента - 2021

Артем Новиков признал, что кабмин готов к провокациям после окончания выборов

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков проголосовал на избирательном участке № 1102 в Бишкеке.

Отвечая на вопросы СМИ, Артем Новиков отметил, что надеется, никакой дестабилизации общественно-политической ситуации после досрочных президентских выборов и референдума по определению формы правления в стране не будет. Он считает, что пока никаких грубых нарушений избирательного процесса нет, значит, нет повода для возмущения.

По его словам, правительство готово к возможным провокациям. Артем Новиков призвал кандидатов на высший политический пост вне зависимости от итогов голосования признать результаты выборов.
Ссылка: https://24.kg/vybory/179325/
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