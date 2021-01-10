Начато расследование по автобусам, перевозившим бесплатно граждан на Иссык-Куль для голосования за одного из кандидатов. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, 9 января в координационную группу оперативного реагирования поступила анонимная информация, что с Западного автовокзала в Иссык-Кульскую область отправляют бесплатные маршрутные такси с пассажирами для голосования за одного из кандидатов.

В тот же день информацию направили в МВД и Генеральную прокуратуру.

Ранее в соцсетях распространили видео. На нем мужчины, представившиеся водителями автобусов маршрута Бишкек — Каракол, призывали граждан активно участвовать в выборах президента и референдуме. Для этого водители выражали готовность предоставить свои услуги по указанному маршруту бесплатно в день выборов.