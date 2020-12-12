МИД: Новое правительство Кыргызстана ведет беспрецедентную борьбу с коррупцией

«Новое правительство Кыргызской Республики ведет беспрецедентную борьбу против коррупции и криминала», — заявило Министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве «с сожалением констатируют, что отдельные пользователи социальных сетей вырвали из контекста содержание сообщения министерства от 7 декабря 2020 года, относящееся к кыргызско-американским отношениям». В МИД напомнили, что во время последней встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по противодействию коррупции и борьбе с криминалитетом.

Кыргызская сторона признательна американской за добрую волю и предложение о партнерстве в этом направлении. Министерство иностранных дел

«Последовательно выполняя достигнутые с американской стороной договоренности, ведомство запросило у посольства США материалы, которые могли бы поспособствовать справедливому расследованию резонансных дел. Рассчитываем, что такое сотрудничество, как и любое другое, должно осуществляться строго в рамках правовых норм и принципов межгосударственных отношений, главным из которых является невмешательство во внутренние дела суверенного государства», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что правительство неоднократно заявляло о твердой позиции и намерении довести до логического завершения резонансные уголовные дела в отношении коррупционеров и лидеров организованных преступных группировок. Не может быть сомнений, что украденные у кыргызского народа активы, добытые преступным путем, должны быть возвращены, а виновные понести справедливое наказание.

Сотрудничество с американской стороной уже принесло плоды — в Кыргызстан вернули часть украденных у народа активов. Министерство иностранных дел

«Сейчас совместная работа с американскими коллегами по выявлению и возврату незаконно приобретенных активов продолжается. Кыргызская сторона убеждена, что стороны могут достичь еще больших результатов», — говорится в заявлении.

В МИД пояснили, что кыргызская сторона готова тесно работать не только с США, но и с другими дружественными странами, поскольку коррупция превратилась в транснациональную угрозу и наносит серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку.

Такое партнерство отвечает интересам Кыргызстана по устойчивому развитию, укреплению демократических институтов, повышению инклюзивности политической системы республики.

«Настоящим заявлением кыргызская сторона вновь подтверждает открытую позицию и готовность к конструктивному сотрудничеству по вышеизложенным вопросам в рамках международного права и национального законодательства, выражает благодарность иностранным партнерам за оказываемое содействие», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.