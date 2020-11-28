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Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Где кыргызстанцы смогут проголосовать за рубежом

За рубежом организованы 45 избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, они расположены на территории дипломатических представительств и консульских учреждений КР. Ознакомиться с их списком можно на сайте Центризбиркома.

Проголосовать за рубежом смогут только граждане, включенные в список избирателей.

Кыргызстанцы, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете в загранучреждениях КР, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке.

В ЦИК добавляют, что биометрическую регистрацию можно пройти в загранучреждениях КР, в Центрах обслуживания населения, а в предвыборный период — в аэропортах и ж/д вокзалах Кыргызстана.

Для постановки на консульский учет нужно подать пакет документов лично, прибыв в загранучреждение или направив отсканированные документы на официальный электронный адрес загранучреждения или на портале МИД.

«Ответ направляется не позднее пяти календарных дней со дня приема заявления в форме бумажного или электронного сообщения по адресам, указанным избирателем при подаче заявления», — отмечают в ЦИК.

Избиратели могут проверить себя в списках, на государственном портале «Тизме» и избирательных участках, образованных за пределами КР. При обнаружении неточности, ошибок в данных или отсутствии себя в списка, кыргызстанцы за рубежом не позднее 29 декабря 2020 включительно вправе обратиться с заявлением в загранучреждения.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vybory/174840/
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