Кандидат от «Кыргызстана» Кубанычбек Нурматов: Подумайте о будущем своих детей!

Нурматов Кубанычбек Советович родился в 1966 году в Араванском районе Ошской области. В 2009-м окончил Ошский технологический университет по специальности «Финансы и кредит», в 2010 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел КР.

В 1986-1990 годах работал на кирпичном заводе в Оше. В 1990-1994 годах был сотрудником УВД Ошской области, 1994-2004 — предприниматель, 2004-2005 — заместитель генерального директора ООО «Ошкрастекс», 2005-2007 — референт депутата Жогорку Кенеша, 2008 — главный специалист отдела материально-технического обеспечения управления делами Жогорку Кенеша, с 2008 по 2009 год работал заведующим сектором отдела социально-протокольного обеспечения управления делами Жогорку Кенеша, с 2009 по 2010 год работал заместителем начальника отдела эксплуатации зданий и коммуникаций управления делами Жогорку Кенеша.

С 2010 по 2011 год — специальный представитель Жогорку Кенеша в Москве. В 2012-м работал аудитором в Счетной палате Кыргызской Республики. В 2015 году избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва по списку политической партии «Кыргызстан». Государственный советник госслужбы III класса.

— Что побудило вас баллотироваться в депутаты?

— Свою трудовую деятельность я начал рабочим на кирпичном заводе в Оше. Во время беспорядков 1990-го служил в спецназе. Будучи помощником депутата с 2000 года, я активно участвовал в избирательном процессе, близко общался с людьми и смог лучше узнать проблемы народа. Много людей обращались за помощью. Поняв, что недовольство народа до высшей власти возможно донести только с высокой трибуны, в 2007-м я баллотировался и стал депутатом парламента по избирательному округу № 50. Однако после выборов парламент был распущен. Позже я работал в аппарате Жогорку Кенеша и хорошо изучил работу парламента. После революции 2010 года баллотировался в депутаты от партии «Ата-Журт». Я получил поддержку более 14 тысяч избирателей, но не смог получить мандат. В 2015-м я стал членом политической партии «Кыргызстан» и с ней был избран в Жогорку Кенеш.

— Чем вы смогли проявить себя за пять лет?

— Наверное, лучше будет, если оценку дадут люди. Но я всегда старался оправдать доверие избирателей. Я инициировал принятие ряда законов. К сожалению, принятые нами хорошие документы работают не всегда в силу различных причин. Нардепы предлагают, требуют, а работу должно делать правительство.

Необходимо изменить систему, которая мешает взаимодействию исполнительной и законодательной власти. Нужно еще жестче контролировать доходы и расходы бюджета, тогда поднять страну будет легче.

— Были недовольства тем, что депутаты ушли в отпуск во время пандемии и не помогли народу...

— Сколько сделал каждый депутат, как послужил народу, чем помог? У каждого есть свой ответ и отчет. Члены политической партии «Кыргызстан» перечислили свою двухмесячную зарплату на специальный счет. Как граждане республики, мы помогали чем могли, многим нуждающимся была оказана индивидуальная помощь. Мы помогли нашим соотечественникам, которые не смогли приехать из России. Помогли в поставке необходимых лекарств.

— Почему вы выбрали партию «Кыргызстан»?

— Когда я вышел на политическую арену, партия «Кыргызстан» делала первые шаги. Надеюсь, что я оправдал доверие политорганизации и внес свой вклад. Принимал активное участие в сотрудничестве с международными организациями и регионами.

— В какой семье вы выросли?

— Нас пятеро детей — трое сыновей и две дочери. Отец умер, когда мне было пять лет. Мама вырастила нас всех одна, она стала одновременно и отцом, и матерью для нас. Мы видели много трудностей. Вот почему я помогаю нуждающимся семьям.

— Вы верите в будущее людей, продающих свои голоса?

— Я хочу верить в то, что наше будущее хорошее. Но оно не будет светлым, если мы все променяем его на какие-то временные материальные блага. Самое дорогое для человека — время.

Если сегодня не начнем действовать, упустим много возможностей. Родители должны заботиться и думать о будущем своих детей. Кубанычбек Нурматов

Радует то, что по сравнению с предыдущими годами в умах и мировоззрении людей произошли хорошие изменения, духовное и нравственное выходят на первое место.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).