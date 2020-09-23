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Сюжет: Новый коронавирус

Вакцинация против гриппа будет проводиться бесплатно во всех ЦСМ

Вакцинация будет проводиться бесплатно по всей республике во всех центрах семейной медицины. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, к проведению вакцинации при необходимости будут подключены мобильные группы.

«В целях предотвращения массового распространения гриппа и COVID-19 с 16 сентября правительство проводит профилактическую вакцинацию среди населения», — сообщил глава кабмина.

Проводить вакцинацию разрешено некоторым частным организациям здравоохранения. В Бишкеке проводят вакцинацию 10 частных медицинских центров, в Оше — 6, в Джалал-Абаде, Баткене и Таласе — филиалы частного медцентра «Цадмир», в Нарыне — филиал лаборатории Бонецкого.
Ссылка: https://24.kg/vybory/166151/
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