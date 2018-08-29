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Власть
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (94)

У депутатов Жогорку Кенеша из-за ВИК дополнительной недели каникул не будет

У депутатов парламента из-за III Всемирных игр кочевников дополнительной недели каникул не будет. Об этом 24.kg рассказал вице-спикер Мирлан Бакиров.

По его словам, официально очередная сессия Жогорку Кенеша VI созыва начнется 4 сентября. «Согласно Закону «О регламенте», депутатские каникулы заканчиваются в первый рабочий день сентября, однако в связи с открытием III Всемирных игр кочевников 3 сентября объявлен выходным, поэтому начало сессии перенесли на вторник, 4 сентября», — пояснил Мирлан Бакиров.

Он добавил, что очередное пленарное заседание состоится 5 сентября и дальше нардепы будут работать по графику. «Кто отправится на ВИК по официальному приглашению — пожалуйста, но рабочий процесс прерываться не будет», — заверил Мирлан Бакиров.
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