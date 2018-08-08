Президент ознакомился с подготовкой ко Всемирным играм кочевников

Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом подготовки к проведению Всемирных игр кочевников и саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, глава государства провел в Чолпон-Ате рабочее совещание.

Первый вице-премьер-министр, председатель организационного комитета по подготовке к мероприятиям Кубатбек Боронов и руководители министерств и ведомств представили информацию о готовности ипподрома, спорткомплекса «Газпром», джайлоо Кырчын и амфитеатра Dordoi Nomad, где пройдут спортивные и культурные мероприятия ВИК.

Президент подчеркнул важность тщательной подготовки, так как проведение их на должном уровне — это честь страны.

Игры кочевников и саммит пройдут в начале сентября 2018 года на Иссык-Куле.