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Власть
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (67)

Президент ознакомился с подготовкой ко Всемирным играм кочевников

Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом подготовки к проведению Всемирных игр кочевников и саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, глава государства провел в Чолпон-Ате рабочее совещание. 

Первый вице-премьер-министр, председатель организационного комитета по подготовке к мероприятиям Кубатбек Боронов и руководители министерств и ведомств представили информацию о готовности ипподрома, спорткомплекса «Газпром», джайлоо Кырчын и амфитеатра Dordoi Nomad, где пройдут спортивные и культурные мероприятия ВИК. 

Президент подчеркнул важность тщательной подготовки, так как проведение их на должном уровне — это честь страны. 

Игры кочевников и саммит пройдут в начале сентября 2018 года на Иссык-Куле.
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