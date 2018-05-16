Модернизация ТЭЦ. Чиновники ведут себя не по-мужски

Чиновники ведут себя не по-мужски. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжают обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов, депутат Асылбек Жээнбеков.

Многие его задевают, поэтому он решил выступить. «После того как дело сделано, надо честно признаться, что мы участвовали в этом процессе, и произошли такие негативные моменты. Но вы поступаете не по-мужски, ссылаясь на то, что виноваты депутаты. Надо передать документы в правоохранительные органы. Тогда виновные были бы наказаны. Артыкбаев говорит, что были прямые указания. ЖК лишь поддержал политику президента и правительства», — сказал Асылбек Жээнбеков.

Он пояснил, что депутаты выполняют просьбы правительства. «Мы не имеем права исправить точку или запятую. Имеет место хищение. Нужно проверить все проекты, реализованные на кредитные средства», — сказал депутат.