Президента ставят под удар из-за модернизации ТЭЦ в преддверии визита в Китай

Президента Сооронбая Жээнбекова ставят под удар из-за модернизации ТЭЦ в преддверии визита в Китай. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщила вице-спикер Асель Кодуранова.

По ее словам, в этом вопросе хотят сделать виноватым Алмазбека Атамбаева. «В чем он виноват? В том, что привлекал деньги? Тогда и к Сооронбаю Жээнбекову будут претензии, если он будет привлекать кредиты и гранты. Только духу хватит у них спросить об этом?» — сказала Асель Кодуранова.

Она добавила, что депутаты делают некорректные заявления.