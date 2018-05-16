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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (87)

Президента ставят под удар из-за модернизации ТЭЦ в преддверии визита в Китай

Президента Сооронбая Жээнбекова ставят под удар из-за модернизации ТЭЦ в преддверии визита в Китай. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщила вице-спикер Асель Кодуранова.

По ее словам, в этом вопросе хотят сделать виноватым Алмазбека Атамбаева. «В чем он виноват? В том, что привлекал деньги? Тогда и к Сооронбаю Жээнбекову будут претензии, если он будет привлекать кредиты и гранты. Только духу хватит у них спросить об этом?» — сказала Асель Кодуранова.

Она добавила, что депутаты делают некорректные заявления.

Кто захочет с нами работать? В преддверии визита президента в Китай под какой удар мы его ставим? Нужно разбираться объективно, с учетом всех обстоятельств.

Асель Кодуранова

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