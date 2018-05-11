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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Премьер-министр указал на причины аварии на ТЭЦ

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что это первое официальное заседание нового правительства, и указал на причины аварии на ТЭЦ Бишкека.

«Авария на ТЭЦ Бишкека стала результатом коррупции в энергосекторе», — сказал премьер-министр.

«Одна треть внешних займов направлена в энергетическую сферу. Всего привлечено 99,7 миллиарда сомов. Но авария зимой показала, что средства использованы не по назначению», — сообщил глава кабмина.

Он отметил, что за последние годы в сфере энергетики произошло четыре аварии.

«На Токтогульской ГЭС две аварии, и на ТЭЦ Бишкека до этого была еще одна авария. Но тогда удалось все вовремя починить», — рассказал премьер.

Мухаммедкалый Абылгазиев призвал членов правительства быть подальше от коррупции. «Парламент оказал нам огромное доверие. Мы должны быть ближе к народу и провести реальные реформы. Всех чиновников призываю быть подальше от коррупции», — предупредил министров Мухаммедкалый Абылгазиев.
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