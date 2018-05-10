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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Ольга Лаврова пояснила, почему она подписала соглашение с китайскими инвесторами

Экс-министр финансов Ольга Лаврова пояснила, почему она, будучи министром финансов, в 2013 году подписала соглашение с китайскими инвесторами о модернизации ТЭЦ Бишкека. В Жогорку Кенеше обсуждают итоги депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ 26 января. 

По ее словам, текст перевели с английского и расхождений с русским вариантов не было, поэтому она его и подписала.

Нардепов стали спрашивать, зачем они ездили в Китай. Экс-спикер Чыныбай Турсунбеков пояснил: для урегулирования технических вопросов. «Тогда поступило предложение, чтобы нардепы были от каждой фракции, в широком составе. А то тут некоторые говорят, что я съездил в Китай и сразу разбогател», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

Бывший торага не понимает, почему не обозначили конкретных чиновников, которые должны за это соглашение понести политическую ответственность.

Председатель комиссии Улан Примов ответил, что если брать в расчет всех четырех премьер-министров, то в первую очередь тень падает на правительство Жанторо Сатыбалдиева.

Последний отметил, что подписывать соглашение на меньшую сумму TBEА не согласилась. 
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