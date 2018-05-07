Вслед за президентом. Премьер-министр полетел на юг обычным авиарейсом

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отправился с рабочей поездкой на юг страны рейсовым самолетом. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, Мухаммедкалый Абылгазиев отправился в Ошскую область. Он полетел на рейсовом самолете эконом-классом.

Напомним, в Ошской области Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия нового аэровокзального комплекса аэропорта «Джалал-Абад». Он ознакомится со строительством средней школы № 6, узнает, как проходят весенне-полевые работы, откроет новый мост через реку Араван-Сай, а после посетит ветеранов Великой Отечественной войны.