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Власть

Вслед за президентом. Премьер-министр полетел на юг обычным авиарейсом

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отправился с рабочей поездкой на юг страны рейсовым самолетом. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, Мухаммедкалый Абылгазиев отправился в Ошскую область. Он полетел на рейсовом самолете эконом-классом.

Напомним, в Ошской области Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия нового аэровокзального комплекса аэропорта «Джалал-Абад». Он ознакомится со строительством средней школы № 6, узнает, как проходят весенне-полевые работы, откроет новый мост через реку Араван-Сай, а после посетит ветеранов Великой Отечественной войны.
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