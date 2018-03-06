Документы по модернизации ТЭЦ Бишкека исправили задним числом. Об этом сегодня заявили на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

Вопрос поднял депутат Сайдулла Нышанов. По его словам, в итоговую документацию после аварии внесли изменения.

Он поинтересовался, почему не построили новый цех химической очистки. «Почему осенью его не построили? Это понятно и неспециалисту, что для нового блока нужен и новый цех. Ходит информация, что документы изменили задним числом», — сказал депутат.

Бывший директор Омуркул уулу Нурлан пояснил, что с 2016 года поднимали вопрос о новом цехе. Но он не ушел дальше протокола. «Мы ждали два месяца, говорили, что нужно строить цех. Но ТЭЦ уже прошла приемку. Зимой это показало свои результаты», — отметил он.

«После аварии подправляли документы по модернизации. Не знаю, что они там делали, на следующий день меня уже не было в должности», — добавил Омуркул уулу Нурлан.