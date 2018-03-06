03:35
USD 68.04
EUR 83.86
RUB 1.19
Власть

Документы по модернизации ТЭЦ Бишкека исправили задним числом

Документы по модернизации ТЭЦ Бишкека исправили задним числом. Об этом сегодня заявили на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

Вопрос поднял депутат Сайдулла Нышанов. По его словам, в итоговую документацию после аварии внесли изменения.

Он поинтересовался, почему не построили новый цех химической очистки. «Почему осенью его не построили? Это понятно и неспециалисту, что для нового блока нужен и новый цех. Ходит информация, что документы изменили задним числом», — сказал депутат.

Бывший директор Омуркул уулу Нурлан пояснил, что с 2016 года поднимали вопрос о новом цехе. Но он не ушел дальше протокола. «Мы ждали два месяца, говорили, что нужно строить цех. Но ТЭЦ уже прошла приемку. Зимой это показало свои результаты», — отметил он.

«После аварии подправляли документы по модернизации. Не знаю, что они там делали, на следующий день меня уже не было в должности», — добавил Омуркул уулу Нурлан.
Ссылка:
просмотров: 1764
Версия для печати
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Активисты заявляют о&nbsp;своей поддержке Сооронбая Жээнбекова Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова
Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От&nbsp;первого визита до&nbsp;первой интриги Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в&nbsp;полицию Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
Владимир Путин презентовал новое российское оружие и&nbsp;припугнул мир Владимир Путин презентовал новое российское оружие и припугнул мир
Бизнес
Примите участие в&nbsp;весеннем полумарафоне&nbsp;&mdash; BAKAI BANK JAZ DEMI&mdash;2018 Примите участие в весеннем полумарафоне — BAKAI BANK JAZ DEMI—2018
Diamond Asia Prestige&nbsp;&mdash; эксклюзив от&nbsp;Росинбанка и&nbsp;UnionPay International Diamond Asia Prestige — эксклюзив от Росинбанка и UnionPay International
Новые возможности в&nbsp;роуминге с&nbsp;услугой I&rsquo;m OK&nbsp;от&nbsp;MegaCom Новые возможности в роуминге с услугой I’m OK от MegaCom
&laquo;Эйр Манас&raquo;: Безопасность полетов подтверждена на&nbsp;международном уровне «Эйр Манас»: Безопасность полетов подтверждена на международном уровне