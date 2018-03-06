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Власть

Свято место пусто не бывает. Президент о Фариде Ниязове

«Фарид Ниязов — хороший государственник. Он хороший менеджер государственного управления. Никогда о нем не писали плохого», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с руководителями ведущих СМИ.

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«Вы знаете, он был начальником моего предвыборного штаба. Он пришел туда с должности руководителя аппарата президента. Мы сразу договорились, что в случае моей победы на выборах он вернется главой аппарата президента», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

«Неделю назад он сказал, что уходит. Думал, он устал, дал недельный отпуск, — отметил глава государства. — Я уважаю решение Фарида Абилезимовича. Это его право».

«Свято место пусто не бывает. Я такой человек, никогда не упрашиваю. Рядом со мной есть люди, достойные этой должности», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
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