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Власть

Сапар Исаков еще не решил, кто ответит за аварию на ТЭЦ

Премьер-министр Кыргызстана еще не решил, кого накажут за произошедшую на ТЭЦ Бишкека аварию. Об этом Сапар Исаков заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, авария на ТЭЦ стала для кабинета министров большим уроком. Премьер считатет, что такого нельзя допускать.

Мне передали решение комиссии, которую я создавал. Виновные понесут наказание. Я приму решение в ближайшее время. Думаю, реальные виновные в аварии должны понести наказание.

Сапар Исаков

При этом он поручил до 1 июня провести анализ всех тепло- и энергосетей и дать рекомендации по их ремонту и замене. До 1 августа должны разработать план по накоплению воды в Токтогульском водохранилище.
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