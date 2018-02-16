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Власть

Идет следствие. Генпрокуратура не готова назвать имена виновных в аварии на ТЭЦ

Генеральная прокуратура не готова назвать имена виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

По его словам, после возбуждения уголовного дела материалы переданы в ГКНБ.

«Это сложная и объемная работа. Мы далеки от того, чтобы кого-то назвать виновным. По завершении следствия определят подозреваемых, суд решит, виновны они или нет», — сказал Нурлан Дюшембиев.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев отметил, что нужно провести проверку китайской компании ТВЕА и Эксимбанка Китая. Но признал, что никто не пустит кыргызских следователей.
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