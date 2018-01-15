Когда Алмазбек Атамбаев вернется в большую политику? СДПК готовит съезд

Социал-демократы утверждают дату проведения своего общереспубликанского съезда. Об этом ИА «24.kg» сообщил член политсовета партии, депутат парламента Марат Аманкулов.

По его словам, съезд, по предварительным данным, пройдет в конце февраля. Точная дата пока не определена, сейчас ведется подготовка.

На повестку дня выносится только один вопрос — выдвижение и избрание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева председателем политической организации.

Еще будучи на посту главы государства, Алмазбек Атамбаев, у которого заканчивался президентский срок, заявил журналистам, что остается в политике и займется обновлением партии. Экс-президент также отметил, что на будущих парламентских выборах возглавит партийный список СДПК.