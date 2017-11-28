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Власть

Дональд Трамп запретит пользоваться личными телефонами сотрудникам Белого дома

По планам администрации президента США Дональда Трампа в Белом доме скоро могут ввести запрет на пользование личными мобильными телефонами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам чиновников, занятых подготовкой соответствующего распоряжения, эта мера вызвана требованиями кибербезопасности: личный смартфон — слишком доступный источник для любой «утечки» информации.

В компьютерной сети Белого дома уже ограничили доступ к ряду ресурсов, в частности, к почтовому сервису Gmail и мессенджеру Google Hangouts.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре появилась информация о взломе личного телефона главы аппарата Белого дома Джона Келли, что «вызвало большую обеспокоенность» у всех чиновников.

По информации издания Politico, взлом смартфона Келли мог произойти еще в декабре 2016 года.
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