Президент Алмазбек Атамбаев не будет извиняться перед таласцами

«Алмазбек Атамбаев не будет извиняться перед таласцами», — заявил ИА «24.kg» руководитель аппарата главы государства Алмаз Усенов.

Отметим, сегодня на митинге жители Таласа еще потребовали публичных извинений от президента. Однако, как подчеркнул Алмаз Усенов, это жителям Таласа надо покаяться.

«Поведение митингующих — это вопиющий факт, вызывающий большое сожаление. На митинге 16 октября в основном были молодые парни спортивного телосложения, и, по-видимому, абсолютно некультурные. Митингующим надо покаяться за то, что они отказались слушать предсмертные слова Манаса, а не переводить стрелки на все население Таласа, которое, как мы знаем, богато на творческих и талантливых личностей. Эпос «Манас» священный для кыргызского народа. Для мусульман самое священное — Коран. И если бы имам области зачитывал им суры из Корана, и его освистали митингующие, их бы посчитали немусульманами, не уважающими свою религию. Не правда ли?» — сказал Алмаз Усенов.

По его мнению, Алмазбек Атамбаев был прав, сказав о поступке участников митинга. «Бабановцы должны сделать правильные выводы из этого и не будоражить народ, уводя тему дискуссии в другое русло. Вспомните, как наши предки сутками могли слушать эпос «Манас». И разве можно было предположить, что на родине Манаса кто-то откажется слушать легендарный эпос, будет освистывать и кричать ругательства», — резюмировал Алмаз Усенов.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы глава государства извинился перед жителями области. По их мнению, он, выступая 18 октября в Бишкеке на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга 16 октября в Таласе. Тогда на акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.