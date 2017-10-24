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Власть

Сторонников Омурбека Бабанова считают некультурными и призывают покаяться

Руководитель аппарата президента Алмаз Усенов призывает участников митинга в Таласе покаяться. Акцию протеста 16 октября провели сторонники кандидата в президенты Омурбека Бабанова, которые были недовольными итогами выборов.

По словам чиновника, депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев правильно заметил, что слова президента намеренно пытаются исказить.

«Поведение митингующих — это вопиющий факт, вызывающий большое сожаление. На митинге в основном были молодые парни спортивного телосложения, и по-видимому абсолютно некультурные. Митингующим надо покаяться за то, что они отказались слушать предсмертные слова Манаса, а не переводить стрелки на все население Таласа, которое как мы знаем, богато на творческих и талантливых личностей. Эпос «Манас» священный для кыргызского народа. Для мусульман самое священное — Коран. И если бы имам области зачитывал им суры из Корана и его освистали митингующие, их бы посчитали не мусульманами, неуважающими своей религии, не правда ли?», — сказал Алмаз Усенов.

По мнению Алмаза Усенова, Алмазбек Атамбаев был прав, сказав о поступке участников митинга. «Бабановцы должны сделать правильные выводы из этого и не будоражить народ, уводя тему дискуссии в другое русло. Вспомните как наши предки сутками могли слушать эпос «Манас». И разве можно было предположить, что на родине Манаса кто-то откажется слушать легендарный эпос, освистывать и кричать ругательства», — резюмировал Алмаз Усенов.

Напомним, Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения стипендий студентам отметил, что таласцы, вышедшие на митинг, и освиставшие губернатора Даира Кенекеева за то, что он лишь хотел прочитать строки из «Манаса», повели себя некрасиво и неправильно, ведь это проявление неуважения к герою Манасу, который является национальным достоянием и гордостью кыргызского народа. И он был удивлен, что на родине Манаса так отнеслись к герою.
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