Стивен Сигал приехал в Бишкек. Есть идея по Играм кочевников

Голливудский актер Стивен Сигал приехал в Бишкек. У него есть идеи по Играм кочевников. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердила руководитель отдела информационного обеспечения аппарата правительства Гульнура Торалиева.

По ее данным, приезд в Бишкек стал личной инициативой актера. Однако на сегодняшний вечер у него предусмотрена встреча с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.

«Стивен Сигал — посол доброй воли Всемирных игр кочевников. В следующем году состоятся уже третьи игры. У него есть некоторые идеи по поводу будущего мероприятия. Он планирует обсудить предложения с премьер-министром», — прокомментировала Гульнура Торалиева.

Напомним, недавно стало известно, что третьи ВИК пройдут следующей осенью. Сапар Исаков поручил привлечь спонсоров для их проведения.