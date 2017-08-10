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Власть

Депутаты — любители заграничных турне

Пока депутаты Жогорку Кенеша наслаждаются последним месяцем отдыха перед жаркой политической осенью, ИА «24.kg» выяснило, кто из народных избранников чаще всего отправлялся в заграничные командировки.

Мир посмотреть, себя показать

С сентября 2016-го по июнь 2017 года депутаты совершили 128 командировок. Больше всего путешествовали представители фракции СДПК. Социал-демократы выезжали за границу 35 раз. Депутаты от «Бир Бола» в командировках побывали реже всех — 12 раз.

Самой посещаемой страной стала Россия. Депутаты Жогорку Кенеша посетили ее 11 раз. По четыре раза они ездили в Казахстан, Китай, Турцию и США.

Проанализировав командировки депутатов, выяснили, что одни ездят далеко за рубеж, а другие довольствуются поездками в соседние страны.

Так, в 2016 году Жанар Акаев (СДПК) трижды побывал за границей — дважды в Америке (Вашингтоне и Конкорде) и Великобритании (Лондоне). Абдимуктар Маматов («Ата Мекен») съездил в Пакистан и Иран, а Бактыбек Райымкулов («Республика — Ата Журт») — в Туркменистан, Турцию и Казахстан. Эмиль Токтошев («Ата Мекен») за последние два года посетил Бельгию, Пакистан и дважды Китай. Алмаз Жутанов («Онугуу-Прогресс») посетил Америку и Китай, Жунус уулу Адыл («Республика — Ата Журт») — Китай и Чехию.

В то же время Алмасбек Акматов («Бир Бол») дальше России выехать не смог. В этом и в прошлом году он побывал в Санкт-Петербурге. Сайдолимжона Джураева (СДПК) хоть и зачастую отправляют в командировки, но всегда по СНГ. Он выезжал только в Таджикистан, Россию и Казахстан. Аналогичную участь разделяет и Умбеталы Кыдыралиев («Республика — Ата Журт»), посетивший Россию и Узбекистан.

Лягушки-путешественницы

Среди депутатов много тех, кто из года в год попадает в списки путешественников, в то время как их коллеги вовсе никуда не выезжают.

Рекордсменом можно назвать Бахадыра Сулейманова («Ата Мекен»). В 2015-м он побывал в Армении, в 2016-м — в Казахстане, Германии, Австрии, России. Абсолютный рекорд среди депутатов поставлен в этом году. Социалист семь раз ездил в командировки — в Россию (Санкт-Петербург и Москву), Азербайджан, Китай, Казахстан, Турцию и Чехию.

Он переплюнул даже спикера Жогорку Кенеша, который в 2017-м только шесть раз находился в отъезде. Чыныбай Турсунбеков (СДПК) посетил Пакистан, Иран, Турцию, Чехию и дважды Россию. В 2016-м география посещения торага была обширнее — Саудовская Аравия, Австрия, Дания, Армения, Китай, Россия, Швейцария, Венгрия, Турция, Азербайджан.

Завсегдатай командировок и Алмазбек Баатырбеков («Кыргызстан»). С октября 2015-го по июнь 2017-го он ездил в Армению, Швейцарию, Венгрию, Германию, Австрию, Азербайджан, Казахстан, четырежды в Россию.

Часто отправляют в командировки Дастана Бекешева (СДПК). За полтора года он посетил Непал, Малайзию, Южную Корею, Финляндию, Венгрию, Армению, ЮАР, Таиланд и Македонию.

Аида Исмаилова («Республика — Ата Журт») каждый год попадает в списки делегатов от Жогорку Кенеша. Она ездила в Россию (Сочи), Америку (Вашингтон и Конкорд), Китай, Пакистан, Южную Корею.

Жылдыз Мусабекова за два с половиной года была в Турции, Японии, Китае, Саудовской Аравии, Америке и Таиланде.

Среди невыездных оказались Болотбек Ибраимжанов («Республика — Ата Журт»), Фархат Иминов («Республика — Ата Журт»), Жыргалбек Калмаматов («Кыргызстан»), Канат Керезбеков (СДПК), Нурлан Макеев («Кыргызстан»), Таалайбек Масабиров («Кыргызстан»), Улугбек Ормонов («Бир Бол»), Кожобек Рыспаев (СДПК), Бактыбек Сыдыков («Республика — Ата Журт»), Азизбек Турсунбаев («Кыргызстан»), Улан Чолпонбаев («Республика — Ата Журт»), Игорь Чудинов («Бир Бол»), Максатбек Эгембердиев (СДПК). За отчетный период они не выезжали в командировки ни разу.

Отметим, что на 2017 год Жогорку Кенешу выделили 792 миллиона 770,9 тысячи сомов, из которых 477,6 миллиона сомов — заработная плата. На служебные поездки депутаты намерены потратить 15,3 миллиона сомов, на связь — 9,5 миллиона сомов, на транспорт — 19,1 миллиона сомов, на продукты питания — 895 тысяч сомов.

Поехали, опозорились

Командировки депутатов обычно позиционируют, как тяжелый труд, обмен опытом, отстаивание интересов Кыргызстана на международной арене. ИА «24.kg» запросило у аппарата ЖК информацию о потраченных средствах и отчетах народных избранников. Однако чиновники такой информации предоставить не смогли, видимо, очень она секретная.

После некоторых командировок Кыргызстану приходилось краснеть за своих депутатов.

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СБ Украины запретил въезд в страну депутату Жогорку Кенеша Ирине Карамушкиной

Последняя история произошла с Ириной Карамушкиной и Маратом Аманкуловым во время поездки в Крым. Парламентарии уверяют, что это была частная поездка, которую полностью оплатил Аманкулов. Но после нее последовал протест со стороны Украины, так как Ирина Карамушкина нарушила правила въезда.

«Поскольку Крым — это Украина, то госпожа Карамушкина и ее спутники были обязаны получить разрешение в компетентных органах Украины и въехать на территорию оккупированного Крыма через действующий пункт пропуска. Несоблюдение этих требований влечет за собой уголовную или административную ответственность. Все остальное — частный характер поездки, отсутствие политических заявлений, встречи с «простыми крымчанами» — к делу не относится и вину не смягчает», — отметили дипломаты Украины и тут же сделали Ирину Карамушкину персоной нон-грата.

Другой случай. Абдумажита Юсурова и Алмазбека Эргешова в Страсбурге (Франция) беглый бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов принял за агентов спецслужб Казахстана.

«Казахстанских агентов в разгар дискуссии о реформе Интерпола заметили все, — говорилось в его сообщении. — Это одна из причин, почему опаздывать нельзя, а много кушать и не следить за своей фигурой — вредно (такие колоритные на фото наши казахи, что сложно не узнать). Что теперь они будут писать в отчетах? Какие сказки?»

По информации Мухтара Аблязова, «горе-агенты посидели немного в зале, поняли, что прозевали выступление, тихо удалились».

Однако на фотографии беглого олигарха на самом деле запечатлены кыргызские депутаты Жогорку Кенеша, но то, что они опоздали и, не дождавшись конца заседания, ушли, говорит о том, что им явно нечего написать в отчете.

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Депутаты потратили более 2,5 миллиона сомов на служебные поездки за месяц

Нурбек Алимбеков из-за поездки на Тайвань и вовсе лишился кресла вице-спикера. Он утверждает, что проводил личные встречи с местными властями и недоумевает, почему СМИ освещали их, ведь официальных переговоров не было, а документы не подписывались.

Еще одно увольнение последовало из-за частых заграничных турне. Весной 2017-го депутатов возмутило, что руководитель аппарата Жогорку Кенеша Абдыманап Кутушев часто ездит в командировки.

Как выяснилось, с мая 2016-го он выезжал за рубеж шесть раз, пять из них — за счет приглашающей стороны. Но это не помогло ему сохранить должность.

А помните, как, будучи депутатом Жогорку Кенеша, Анарбек Калматов явился в музей Катара в спортивном костюме? Не смутило его тогда, что он в составе официальной делегации премьер-министра и посещает культурное заведение.

Как говорится, уж лучше бы сидели дома...
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