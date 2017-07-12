Учителя, врачи и чиновники получат госнаграды от президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручит сегодня очередную партию государственных наград.

Почетное звание «Заслуженный учитель КР» получат 24 человека, шесть человек удостоены звания «Заслуженный работник образования КР», еще 10 человек — звания «Заслуженный врач КР».

Почетные звания также получат деятели культуры, артисты, работники сельского хозяйства и госслужбы. Около 70 кыргызстанцев получат Почетную грамоту КР.

Есть и те, кому сегодня вручат орден «Манас» II и III степеней. Среди них директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков, заведующий ЛОР-отделением БНИЦТО Нимат Малаев, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Медаль «Данк» получат девять человек, в том числе «активные участники Апрельской народной революции» — Асылкул Жаманов, Бузурман Багышбеков и Кошойбек Адыбаев, а также вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова.

Президент вручал госнаграды в марте 2017-го, а также в октябре и январе 2016-го.

Ранее Алмазбек Атамбаев заявлял, что в последние годы государственные награды в Кыргызстане вручались редко «из-за деградации института госнаград».