01:34
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Власть

Спикер парламента Кыргызстана посетит Иран

Спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков посетит с официальным визитом Иран. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД ИРИ Мохаммедом Джавадом Зарифом заявил министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев.

По его словам, для Кыргызстана крайне важно развитие и укрепление межпарламентских связей.
Эрлан Абдылдаев также обозначил основные направления в сотрудничестве с Ираном. «Это транспорт, коммуникации, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и легпром. Кроме того, мы обсудили строительство железной дороги из Ирана в Китай, через Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан», — сказал Эрлан Абдылдаев.

Чиновник добавил, что по всем направлениям достигнут консенсус и намечено продвижение.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что он увидел политическую волю и стремление углубить сотрудничество в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области банковского сотрудничества.

«Мы заявили о готовности использовать потенциал компаний Ирана в сфере строительства и инфрастоуктуры. Мы договорились о выведении на новый уровнь экспорта и импорта двух стран. Со стороны Ирана нет никаких ограничений для сотрудничества с Кыргызстаном», — отметил Мохаммед Джавад Зариф.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49897/
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев и глава МИД Ирана обсудили вопросы сотрудничества
Зять мэра Бишкека и бывший шофер «Кыргызавтомаша» назначены на дипдолжности
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Дипломаты Кыргызстана не знают даже английского языка
МИД России поблагодарил Кыргызстан за солидарность в связи с терактом в Питере
Президент утвердил Болота Отунбаева и Данияра Мукашева на новые должности
Послом Кыргызстана в Лихтенштейне назначен постоянный представитель при ООН
МИД Казахстана ждет разъяснений по поводу заявления Алмазбека Атамбаева
Назначен Генеральный консул Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах
Назначен посол Кыргызстана в Австрии
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Если выборы пройдут 19 ноября, то&nbsp;будут нарушены нормы Конституции Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски