Спикер парламента Кыргызстана посетит Иран

Спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков посетит с официальным визитом Иран. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД ИРИ Мохаммедом Джавадом Зарифом заявил министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев.

По его словам, для Кыргызстана крайне важно развитие и укрепление межпарламентских связей.

Эрлан Абдылдаев также обозначил основные направления в сотрудничестве с Ираном. «Это транспорт, коммуникации, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и легпром. Кроме того, мы обсудили строительство железной дороги из Ирана в Китай, через Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан», — сказал Эрлан Абдылдаев.

Чиновник добавил, что по всем направлениям достигнут консенсус и намечено продвижение.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что он увидел политическую волю и стремление углубить сотрудничество в экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области банковского сотрудничества.

«Мы заявили о готовности использовать потенциал компаний Ирана в сфере строительства и инфрастоуктуры. Мы договорились о выведении на новый уровнь экспорта и импорта двух стран. Со стороны Ирана нет никаких ограничений для сотрудничества с Кыргызстаном», — отметил Мохаммед Джавад Зариф.