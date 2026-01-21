В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России. Об этом на заседании заявили несколько депутатов.
По словам Улукбека Карыбек уулу, к нему поступает большое количество сообщений от мигрантов о многочисленных проблемах, с которыми они сталкиваются в РФ.
«Среди них есть проблемы, связанные с оформлением учета. Сотрудники посольства и консульств должны усилить работу в этом направлении», — отметил он.
Нардеп Айгуль Ахмедова также отметила, что кыргызстанцы, находящиеся в России, по незначительным причинам попадают в реестр контролируемых лиц. По ее словам, те, кто попадает в этот список, подлежат депортации.
«Признанных нарушителями отвозят в центр «Сахарово» в Подмосковье, держат там месяц и заставляют работать в тяжелых условиях. Также оформление документов стоит порядка 70 тысяч рублей, а некоторые граждане ждут очереди два-три месяца и не могут работать», — рассказала депутат.
Айгуль Ахмедова призвала правительство облегчить процесс законной работы в РФ, упростить миграционные процедуры, регистрацию и учет, ускорить рассмотрение документов, защитить граждан от длительных очередей и необоснованной депортации.