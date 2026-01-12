12:16
Поддержка бизнеса: снижены налоги и отменены отдельные лицензии

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в ряд законодательных актов в сфере налогообложения и социального страхования. Об этом сообщила Налоговая служба.

По ее данным, закон направлен на поддержку предпринимателей, физических и юридических лиц и принят в рамках реализации Указа от 5 декабря 2025 года о мерах по поддержке экономики.

Согласно принятому документу, предусмотрены следующие изменения:

  • оборудование и материалы, необходимые для ювелирного производства, освобождены от налога на добавленную стоимость;
  • до 2029-го отменен налог при продаже транспортных средств;
  • списывается отдельная налоговая задолженность, возникшая в результате реэкспорта;
  • для работников швейной и текстильной отрасли ставка подоходного налога установлена на уровне 1 процента, снижены страховые взносы;
  • для лиц, сдающих имущество в аренду, ставка страховых взносов установлена на уровне 6 процентов;
  • налоговые ставки по деятельности, осуществляемой за рубежом, и банковским транзакциям снижены до 0,1 процента;
  • отменено лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

Кроме того, законом усилена ответственность за отдельные правонарушения. В частности, увеличены штрафы за незаконное перемещение товаров через границу Евразийского экономического союза, а при повторном нарушении предусмотрена конфискация.

В ГНС отметили, что принятые меры направлены на снижение фискальной нагрузки, стимулирование деловой активности и легализацию экономики.
