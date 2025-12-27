В России впервые «человеком года» стал никто. На втором месте — президент страны Владимир Путин. Результаты социологического телефонного опроса опубликовала компания Russian Field.

Большинство россиян не смогли назвать конкретного «человека года — 2025», поэтому на первом месте оказался «никто».

Телефонный опрос, проведенный исследователями среди 1 тысячи 600 респондентов, показал, что большая часть граждан затрудняется назвать кого-то конкретного «человеком года». Так ответили 35 процентов россиян.

За Владимира Путина отдали свои голоса 33 процента опрошенных.

Дональда Трампа назвали «человеком года» 4 процента принявших участие в опросе, мужа/жену — 3 процента.

Согласно другому исследованию, треть опрошенных россиян (36 процентов) назвала «человека года — 2025» в политике президента РФ Владимира Путина. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Респондентам предложили выбрать «человека года» в сферах политики, культуры и спорта. Так, треть опрошенных заявила, что среди российских политиков и общественных деятелей «человеком года» стал Владимир Путин. На втором месте оказался глава МИД РФ Сергей Лавров — его выбрали 6 процентов участников опроса, на третьем — премьер-министр страны Михаил Мишустин с результатом 5 процентов.