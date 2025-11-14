США могут отказывать в визах из-за ожирения, диабета и рака

Администрация Дональда Трампа вводит новые правила, согласно которым хронические заболевания могут стать основанием для отказа в визе. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, Госдепартамент разослал консульствам обновленные инструкции. В них указано, что визовые офицеры должны обращать внимание на наличие у заявителей таких заболеваний, как ожирение, диабет, рак, болезни сердца, легких, нервной системы, а также психические расстройства. Все эти диагнозы теперь могут считаться потенциальным основанием для отказа.

В документе подчеркивается, что лечение подобных заболеваний в США может быть дорогостоящим. Если власти сочтут, что человек может стать «финансовым бременем» для страны, визу ему могут не выдать.

Дополнительно офицерам рекомендовано учитывать возраст заявителя, число детей, наличие пожилых родственников и инвалидности у членов семьи. Юристы считают, что такие инструкции дают консульским сотрудникам слишком широкие полномочия и могут привести к росту количества отказов.

Эксперты отмечают, что раньше хронические заболевания почти никогда не служили причиной для отказа, за исключением опасных инфекций. Теперь же офицерам фактически предлагают самостоятельно оценивать возможную стоимость лечения каждого заявителя.

Некоторые американские дипломаты предполагают, что таким образом власти пытаются еще больше ограничить иммиграцию и замедлить работу визовой системы.