12:57
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Власть

Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев раскритиковал рост цен на мясо и мясную продукцию, заявив, что постановление кабмина о контроле цен фактически не исполняется. Об этом он сообщил в интервью одному из местных СМИ.

По словам Камчыбека Ташиева, на отдельных рынках стоимость мяса достигает 800–900 сомов за килограмм, хотя есть и продавцы, реализующие продукцию по 700–750 сомов. При этом постановлением кабмина установлено: цена не должна превышать 680–700 сомов.

Читайте по теме
Госрегулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года

«Слушаю народ, сам хожу на рынки. Поставщики сдают мясо по 450–500 сомов за килограмм, а продавцы увеличивают цену почти вдвое. Да, можно добавить 50–100 сомов и продавать по 600 сомов. Но 800–900 — это спекуляция», — заявил он.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что контроль цен должны были обеспечить Антимонопольная служба и местные органы власти.

«Акимы, мэры, губернаторы должны были исполнять постановление. Но они проявили безразличие. Теперь, если на каком-то рынке цена будет выше 680–700 сомов, отвечать будут руководители местных властей. Не сидите в кабинетах — обходите рынки. Это мое строгое предупреждение», — сказал он.

Глава ГКНБ отметил, что отныне невыполнение требований кабмина по ценам будет считаться прямой ответственностью глав регионов и городов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350758/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям
Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной
Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене
Камчыбек Ташиев и его сын построили дома двум семьям Узгенского района
Не будет тяжелого оружия и техники: работа пограничников станет легче
Госрегулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года
Камчыбек Ташиев: По границе точка поставлена, провокациям не верьте
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых квартир пограничникам
Глобальные цены на продовольствие снизились в октябре на 1,6 процента
Камчыбек Ташиев выявил подсадных игроков в тогуз коргоол
Популярные новости
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и&nbsp;ужесточения выдачи прав Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
До&nbsp;19&nbsp;ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в&nbsp;списках избирателей До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
13 ноября, четверг
12:52
Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кырг...
12:51
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
12:39
После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям
12:36
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
12:26
Веерных отключений не будет. Майнинг-фермы приостановят до апреля — Ташиев