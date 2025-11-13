Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев раскритиковал рост цен на мясо и мясную продукцию, заявив, что постановление кабмина о контроле цен фактически не исполняется. Об этом он сообщил в интервью одному из местных СМИ.

По словам Камчыбека Ташиева, на отдельных рынках стоимость мяса достигает 800–900 сомов за килограмм, хотя есть и продавцы, реализующие продукцию по 700–750 сомов. При этом постановлением кабмина установлено: цена не должна превышать 680–700 сомов.

«Слушаю народ, сам хожу на рынки. Поставщики сдают мясо по 450–500 сомов за килограмм, а продавцы увеличивают цену почти вдвое. Да, можно добавить 50–100 сомов и продавать по 600 сомов. Но 800–900 — это спекуляция», — заявил он.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что контроль цен должны были обеспечить Антимонопольная служба и местные органы власти.

«Акимы, мэры, губернаторы должны были исполнять постановление. Но они проявили безразличие. Теперь, если на каком-то рынке цена будет выше 680–700 сомов, отвечать будут руководители местных властей. Не сидите в кабинетах — обходите рынки. Это мое строгое предупреждение», — сказал он.

Глава ГКНБ отметил, что отныне невыполнение требований кабмина по ценам будет считаться прямой ответственностью глав регионов и городов.