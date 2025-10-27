Садыр Жапаров пообещал жителям города Кара-Куль построить новые дома

В рамках поездки в Джалал-Абадскую область Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия Каракульской ГЭС и пообщался с местными жителями. Видео встречи распространила пресс-служба президента.

Житель города рассказал главе государства, что 50 процентов домов в Кара-Куле построены из дерева 60 лет назад.

«Мы ждем, когда Госипотечная компания построит и в нашем городе современные дома», — сказал местный житель.

Президент отметил, что, когда летел сюда, увидел земельный участок примерно в 10 гектаров.

«И я только что дал команду построить там многоквартирные дома. Если условия позволят, возведем девятиэтажные строения, если нет — здания в пять этажей. Даст Бог, работы начнутся будущей весной и через год-два вы переедете в новые квартиры. Когда я пришел к власти, капитал ГИК составлял 10 миллионов сомов, сейчас он достиг 87 миллиардов сомов. Поэтому деньги есть, и весной они начнут работу», — пообещал глава государства.