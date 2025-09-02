12:00
Депутат Жогорку Кенеша предлагает создать министерство по миграции

Депутат парламента считает целесообразным создание отдельного министерства по миграции. Об этом Гуля Кожомкулова заявила на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша при рассмотрении вопроса о даче согласия на назначение Каната Сагынбаева на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

По ее словам, более 1 миллиона граждан КР находится в миграции.

«Они сталкиваются с множеством проблем. Сейчас Минтруда не в состоянии сконцентрироваться на вопросах миграции. Конечно, есть вопросы о выделении бюджетных средств на новое министерство или департамент, но ведь речь идет об интересах граждан, это же наш потенциал. В миграции сейчас находится в основном наша молодежь, а в селах не осталось трудоспособного населения. Я призываю нового министра не бояться вносить новые инициативы для решения таких вопросов», – отметила Гуля Кожомкулова.

Нардеп также добавила, что сегодня Минтруда работает как НПО.

«Работа сводится к проведению круглых столов, но реальная работа провисает. Министры часто меняются, но нет их персональной ответственности, не видим реальных результатов работы», – сказала она.

Канат Сагынбаев отметил, что вопросы миграции требуют особого внимания.

«Но для создания отдельного министерства необходимо решать ряд вопросов, в том числе бюджетных. Признаюсь, я четыре года не занимался вопросами миграции, но учту в работе ваши пожелания», – добавил он.
