В мэрию Оша поступили 15 электромобилей для муниципального такси. Об этом сообщил мэр Женишбек Токторбаев.

По его словам, в ближайшие дни служба такси будет запущена и начнет предоставлять услуги по доступным тарифам.

«Планируем в день с каждой машины зарабатывать по две тысячи сомов. Так, с десяти такси будем получать прибыль в 20 тысяч сомов, с 50 авто — 100 тысяч сомов. Собираемся довести количество такси до 100-200», — сказал Женишбек Токторбаев.

Он добавил, что в каждом электромобиле установлены GPS-навигатор и камера для отслеживания его местонахождения.

Ранее сообщалось, что в южной столице Кыргызстана создадут муниципальное предприятие «Ош такси». Мэр сообщал, что до 5 августа в Ош поступят 50 электромобилей-кроссоверов, которые и составят таксопарк нового предприятия.