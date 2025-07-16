Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ

В столичной мэрии произошли кадровые перестановки, направленные на усиление подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Мэр города Айбек Джунушалиев, комментируя назначение, подчеркнул приоритеты: «Работа должна выполняться исключительно в рамках закона. В случае нарушений, даже прежние заслуги не станут оправданием и не помогут избежать ответственности», — заявил он.
Новым директором МП «Бишкектеплоэлектроцентраль» назначен Нурлан Кульджигачев — ранее он занимал должность заместителя начальника службы надежности и техники безопасности на Бишкекской ТЭЦ.
Распоряжения подписаны мэром Бишкека. В муниципалитете отмечают, что принятые кадровые решения направлены на обеспечение стабильной и прозрачной подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов.
- Напомним, ранее в рамках уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства взятки, при возвращении части ранее полученных денег в размере $35 тысяч, задержали вице-мэра столицы Талайбека Байгазиева, который отвечал за топливно-энергетический комплекс.
- Сегодня задержан еще один вице-мэр — Жамалбек Ырсалиев. Его подозревают в превышении должностных полномочий, коррупции и крышевании.