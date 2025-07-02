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Власть

Противостояние между Баку и Москвой набирает обороты. Дружбе конец?

Фото из интернета

После рейда 27 июня 2025 года в Екатеринбурге против уроженцев Азербайджана, в результате которого двое человек погибли, шестерых задержали и водворили в СИЗО, противостояние между двумя странами становится все более острым.

24.kg уже рассказывала о начале конфликта и первых реакциях, как Азербайджана, так и России. 

Но после этого ситуация еще больше эскалировалась.

Хронология дальнейших действий обеих сторон:

• 30 июня 2025 года в Баку полиция пришла с обыском в офис российского информационного агентства «Sputnik — Азербайджан».

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Еще 24 февраля 2025 года азербайджанская сторона обьявила о решении закрыть все филиалы российских СМИ и разрешила им аккредитовывать только по одному корреспонденту. Однако, не смотря на это филиал международного информационного агентства «Россия Сегодня» — «Sputnik — Азербайджан» не сократил редакцию и продолжал работу в полном обьеме. Это стало формальным предлогом прихода полиции в офис. В результате были задержаны двое руководителей бакинского филиала — директор «Sputnik — Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.

Многие источники ссылаясь на официальные структуры Азербайджана заявили, что что оба задержанных работали на ФСБ. Еще были арестованы пять человек, но о них информации в открытых источниках нет. 

1 июля решением Хатаинского суда руководители «Sputnik — Азербайджан» арестованы на 4 месяца. Им предъявлено обвинение по статьям УК 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой) , 192.2.2 (Незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 192.2.3 (Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (Легализация имущества, приобретенного преступным путем, совершенная организованной группой или преступным сообществом (преступной группой) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере) 

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 1 июля выразил надежду на то, что руководители «Sputnik — Азербайджан» в ближайшее время будут освобождены. «Речь идет именно о журналистах. Подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений, — заявил Дмитрий Песков. — Мы рассчитываем, что эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все представленные вопросы».

• МИД РФ объявил, что вручил послу Азербайджана Рахману Мустафаеву «вербальную ноту с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова». 

• Так же 1 июля в Баку были задержаны 10 граждан России, которых МВД Азербайджана подозревает в транзите наркотиков из Ирана, их он-лайн обороте и киберпреступлениях. В азербайджанских СМИ со ссылкой на МВД их называют «членами двух ОПГ» . Позднее суд восьмерых из задержанных оставил под стражей. 

• На родину в Азербайджан были отправлены тела погибших в ходе рейда силовиков в Екатеринбурге братьев Сафаровых. По данным российской стороны один из братьев умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Однако, после прибытия тел в Баку была проведена местная судебно-медицинская экспертиза, установившая, что братья скончались от посттравматического шока и тупых травм. То есть от побоев. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о пытках и убийстве. 

Впрочем, не смотря на обострение отношений, которого обе страны не видели со времен распада Советского Союза шанс на урегулирование все-таки остается. Как отметил на брифинге 2 июля 2025 года Дмитрий Песков Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне главы СК РФ Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

«В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, — поделился представитель Кремля. — В ходе этих контактов они и разбираются с вопросами, которые представляются проблемными».
Ссылка: https://24.kg/vlast/334976/
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