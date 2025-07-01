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Власть

Дональд Трамп подписал указ об отмене cанкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом проинформировали в Белом доме.

Уточняется, что документ не распространяется на свергнутого лидера страны Башара Асада и связанных с ним лиц.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Рестрикции аннулируются сегодня. Госсекретарю Соединенных Штатов Марко Рубио отдано распоряжение обеспечить в случае такой возможности также отмену санкций в отношении Дамаска в рамках ООН.

Кроме того, главе американского внешнеполитического ведомства предписано рассмотреть возможность исключения Сирии из американского списка стран — спонсоров терроризма.

Марко Рубио также получил указание изучить целесообразность сохранения в черных списках США группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и ее руководителя Ахмеда аш-Шараа.

Дональд Трамп поручил своему кабинету сделать «дополнительные шаги» для привлечения к ответственности лиц из прежних властей Сирии, которые, по утверждению Вашингтона, виновны в военных преступлениях, нарушениях прав человека и контрабанде наркотиков.

В мае впервые за последние 25 лет президент Штатов встретился с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча прошла в Саудовской Аравии.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334761/
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