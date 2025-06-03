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Власть

Депутат попросил кабмин перевести слово «порнография» на кыргызский

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Исхак Масалиев попросил кабмин перевести слово «порнография» на кыргызский язык.

Народные избранники рассматривают законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, содержащих контент с элементами порнографического характера.

Исхак Масалиев напомнил, что спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу ругает всех и требует знания государственного языка.

«Порнография» не переводится на кыргызский? Если не дословно, то по смыслу. Обращаюсь в кабмин: у вас есть Нацкомиссия по госязыку, там работают сильные парни, которые учат уму-разуму депутатов. Поэтому в законе нужно на кыргызском языке указать и чтобы народ понимал», — сказал он.

Отметим, это не первая попытка Жогорку Кенеша узаконить запрет на порносайты. Весной 2023 года восемь депутатов — Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Султан Айжигитов, Медер Алиев, Алишер Эрбаев, Эмиль Жамгырчиев, Марлен Маматалиев и Нурлан Ражабалиев — уже предлагали запретить пользователям в Кыргызстане доступ к сайтам, содержащим контент с элементами порнографии.

В 2014-м чиновники Министерства культуры тоже говорили о том, как остро стоит вопрос просмотра порнографии несовершеннолетними.

Напомним, согласно нормам Уголовного кодекса, запрещены ввоз, изготовление, перевозка или иное перемещение либо рекламирование произведений, изображений или иных предметов порнографического характера. А в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» запрещена пропаганда порнографических материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331347/
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