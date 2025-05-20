Дональд Трамп приедет в Россию после окончания СВО. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги третьего по счету телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося накануне.

По его словам, Трамп приедет в Россию после завершения конфликта как к одному из важнейших партнеров США на торгово-экономическом направлении.

Команды Владимира Путина и Дональда Трампа будут прорабатывать содержание личной встречи президентов, добавил он.

«Президенты имеют в виду возможность организовать в будущем и личную встречу. Но для этого нужно создать необходимые предпосылки. Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена», — сказал Юрий Ушаков.

Он добавил, что нужно тщательно проработать, какие задания будут даны соответствующим командам, определить содержательное наполнение саммита, в том числе относительно итоговых договоренностей.

«Вопрос будет прорабатываться. Но конкретно пока что лидеры не условились о ее проведении и пока еще не назвали возможное место проведения», — пояснил помощник президента РФ.

Юрий Ушаков также рассказал, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с рождением одиннадцатого внука. Лидеры обращались к друг друга на ты, по имени.

«Было много отступлений, поэтому и разговор такой длинный, плюс еще перевод. Но я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку. Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю». Такая концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами», — заключил Юрий Ушаков.