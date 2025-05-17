Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Казахстана.

В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Казахстана.

Лидеру РК сегодня исполнилось 72 года.

Главы государств подтвердили готовность и далее укреплять союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества по всем вопросам взаимного интереса.