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Власть

Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Казахстана.

В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Казахстана.

Лидеру РК сегодня исполнилось 72 года.

Главы государств подтвердили готовность и далее укреплять союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами, отметив высокий уровень двустороннего сотрудничества по всем вопросам взаимного интереса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329446/
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