Прямые переговоры России и Украины прокомментировали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал итоги первых прямых переговоров Украины и России, которые состоялись накануне в Стамбуле.

Фото СМИ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

По его словам, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Он также подчеркнул, что для Москвы при подписании документов между делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины.

Что еще сказал пресс-секретарь лидера РФ:

Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.

Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.

Об изменении состава делегации России речи не идет, работа только началась.

Москва не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.

Контактов Москвы и Вашингтона по итогам переговоров в Турции пока не было.

Кремль проинформирует, если Владимир Путин и Дональд Трамп решат провести телефонный разговор.

Ранее стало известно, что Россия выдвинула на переговорах пять условий. Среди них — нейтральный статус Украины без иностранных войск, отказ от репараций, защита прав русскоязычных граждан, признание Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частью РФ, а также полный вывод украинских войск с этих территорий как условие прекращения огня.

Встречу в Стамбуле также комментировал глава Белого дома.